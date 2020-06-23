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В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам

В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянамФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение российского лидера Владимира Путина к нации шло в записи, в связи с чем часы на его руке отставали. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК во вторник, 23 июня.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — объяснил Песков.

Трансляция обращения главы государства к россиянам началась в 17:00 по московскому времени 23 июня. При этом можно было заметить, что часы на руке Путина показывали примерно 14:45.

В ходе обращения Владимир Путин поблагодарил россиян за то, как они прошли самый опасный период пандемии коронавируса. Он также заявил, что в июле граждане повторно получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Это, по его словам, коснется семей, в которых совокупно растет 28 миллионов детей.

Кроме того, президент затронул тему голосования по поправкам к Конституции. По его словам, изменения вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Российский лидер призвал россиян принять участие в голосовании, которое пройдет с 24 июня по 1 июля включительно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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