Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму

В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму

В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в КрымуМария ЗахароваФото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Киева о многомиллионных долгах России за размещение флота в Крыму. Ее цитирует портал Politexpert.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар заявил, что Россия должна Украине более 100 миллионов долларов. По его словам, шесть лет Москва не вносит платежи по соглашению о базировании черноморского флота в Крыму. «Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сыронизировала Захарова.

Украина считает соглашение действующим, а Россию — нарушительницей международного права. При этом источник РИА Новости пояснил, что с момента выхода Крыма из состава Украины договор работать перестал, поэтому у Москвы не может быть долгов перед Киевом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает территорию оккупированной, Москва эти обвинения отвергает.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что лучше: почасовая или посуточная оплата гостиницы?
Что лучше: почасовая или посуточная оплата гостиницы?
Производство гибкой упаковки для разных товаров
Производство гибкой упаковки для разных товаров
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии
Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение
Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли 22 июня
Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли
Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины Мурильо
Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины
Эксперт: Путин предложил новый формат системной благотворительности
Эксперт: Путин предложил новый формат системной благотворительности
Бессменный ведущий «Поедем, поедим!» покинул шоу
Бессменный ведущий «Поедем, поедим!» покинул шоу
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Парням указали на вечную ошибку при знакомстве с девушками
Парням указали на вечную ошибку при знакомстве с девушками
Адвокат Ефремова обозначил сроки завершения расследования уголовного дела
Адвокат Ефремова обозначил сроки завершения расследования уголовного

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался

Еще по теме

На Украине спохватились: Киев озаботился законностью нахождения Черноморского флота в Крыму
В ВМС Украины объяснили сдачу флота в Крыму
Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма
В Крыму ответили на требование Украины отменить осенний призыв