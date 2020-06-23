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В Минкомсвязи объяснили разблокировку Telegram

В Минкомсвязи объяснили разблокировку TelegramФото: АГН «Москва»

Мессенджер Telegram разблокировали на территории России из-за невозможности его полной блокировки, а также в связи с активным сотрудничеством его создателей с властями в некоторых вопросах. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи страны Алексей Волин, передает ТАСС.

По словам замминистра, решение приняли Роскомнадзор и прокуратура. Он пояснил, что решение суда о блокировке отменили «с чисто технической точки зрения» в связи с невозможностью блокировки Telegram. «Представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией», — добавил Волин.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что разблокировка мессенджера на территории России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность. Он заверил, что тайна личной переписки останется фундаментальным принципом Telegram во всех странах.

18 июня по согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор разблокировал Telegram в России. Мессенджер пытались заблокировать на территории страны с апреля 2018 года.

Такое решение принял Таганский суд Москвы из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Telegram на протяжении двух лет оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе из-за попыток блокировки.

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По материалам: lenta.ru

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