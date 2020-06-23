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В Минобразования сделали важное заявление о начале нового учебного года

В Минобразования сделали важное заявление о начале нового учебного года

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Руководитель Минобразования и науки Любомира Мандзий, ранее назвавшая даты проведения в Украине ВНО-2020, заявила, что у Кабинета министров пока что нет решения относительно возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября в привычном режиме.

«Внутри Кабмина нет такого решения», — заявила Мандзий в интервью «РБК-Украина» и напомнила, что адаптивный карантин продлен до 31 июля.

Подчеркнув, что развитие эпидемической ситуации сложно спрогнозировать, она добавила: «Я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача — это сохранение здоровья участников образовательного процесса».

Любомира Мандзий также пояснила свое заявление одному из телеканалов о том, что обучение будет проводиться с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя: «Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы».

По ее словам, до конца июня Минобразования и науки совместно с Минздравом подготовит дополнительные протоколы, определяющие меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

«Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса — с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики», — добавила Любомира Мандзий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым выпускников, планирующих поступление в вузы, освободили от государственной итоговой аттестации и предоставили им возможность по желанию сдать ВНО.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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