В Минздраве планируют изменить принцип финансирования по пакетам COVID-19

Лидия Мартынова

Министерство здравоохранения предлагает внести коррективы в финансирование пакетов по COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МЗ.“Министерство здравоохранения внедряет изменения в украинской медицине и находится на постоянной связи с регионами. Чтобы оптимизировать второй этап медицинской реформы и помочь Львовской области эффективно бороться с COVID-19, сегодня руководство Минздрава находится во Львовской области. Среди предлагаемых изменений — внесение корректив в финансирование пакетов по COVID-19”, — говорится в сообщении.По словам министра здравоохранения Максима Степанова, изменения, которые они внедряют в медицине, делаются для всех медиков и пациентов.“Поэтому нам важно получать от них обратную связь. МЗ помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом. В частности сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19”, — отметил Максим Степанов.Сообщается, что в ходе рабочей поездки министр посетит ряд медицинских учреждений области, ознакомится с их работой, а также проведет селекторное совещание с руководством региона.Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где только за последние сутки зафиксировали 200 новых случаев COVID-19.