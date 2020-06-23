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В Минздраве планируют изменить принцип финансирования по пакетам COVID-19

В Минздраве планируют изменить принцип финансирования по пакетам COVID-19
Министерство здравоохранения предлагает внести коррективы в финансирование пакетов по COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

“Министерство здравоохранения внедряет изменения в украинской медицине и находится на постоянной связи с регионами. Чтобы оптимизировать второй этап медицинской реформы и помочь Львовской области эффективно бороться с COVID-19, сегодня руководство Минздрава находится во Львовской области. Среди предлагаемых изменений — внесение корректив в финансирование пакетов по COVID-19”, — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, изменения, которые они внедряют в медицине, делаются для всех медиков и пациентов.

“Поэтому нам важно получать от них обратную связь. МЗ помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом. В частности сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19”, — отметил Максим Степанов.

Сообщается, что в ходе рабочей поездки министр посетит ряд медицинских учреждений области, ознакомится с их работой, а также проведет селекторное совещание с руководством региона.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где только за последние сутки зафиксировали 200 новых случаев COVID-19.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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