В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ»
Сегодня, 16:28 Лидия Мартынова
В Москве для подготовки к экзаменам Городским методическим центром разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В сервисе есть ссылки для подключения к вебинарам и подробная информация о них. Кроме того, школьники смогут задать вопросы специалистам.
В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.
По материалам: edu.ru