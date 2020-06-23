В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ»

Лидия Мартынова

В Москве для подготовки к экзаменам Городским методическим центром разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В сервисе есть ссылки для подключения к вебинарам и подробная информация о них. Кроме того, школьники смогут задать вопросы специалистам.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.