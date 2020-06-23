В Москве открываются рестораны, бассейны и детские сады

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

С 23 июня в столице снимается ещё ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы и в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Без ограничений теперь заработают библиотеки и детские сады. Также в Москве откроются вновь рестораны и кафе. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. К обычному режиму возвращаются учреждения социальной защиты населения, центры «Мои документы». Наконец, будут сняты ограничения на использование городской общественной инфраструктуры.

«А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», — написал мэр Москвы.

Отменят ограничения и на работу туристических агентств. В то же время, проводить экскурсии по Москве пока нельзя. Проводить массовые мероприятия также пока запрещено. А в общественных местах необходимо носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщается на портале правительства Москвы, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. За минувший месяц прирост новых случаев заболевания сократился в четыре раза, снизилось и число госпитализаций.

«Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10 процентов. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше тысячи новых случаев», — сообщил Сергей Собянин.

Напомним, что постепенное снятие ограничений в столице началось 12 мая. На первом этапе заработали промышленные предприятия и стройки, начали приём посетителей центры госуслуг. Чуть позже возобновили работу магазины непродовольственных товаров, химчистки, мастерские по ремонту обуви и другие организации, оказывающие бытовые услуги.

С 9 июня в столице отменили электронные пропуска, жителям было разрешено заниматься спортом на свежем воздухе в любое время, гулять, посещать парки и скверы. Заработали парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и кадровые агентства.

16 июня в городе заработали летние веранды, галереи и музеи, возобновились театральные репетиции.

«С середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни», — отметил Сергей Собянин.