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В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса

В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавирусаФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, в связи с чем со вторника, 23 июня, отменяется действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Соответствующий указ ранее был опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, со вторника открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани.

Также сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. Учреждения социальной защиты вернутся в обычной режим работы, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

В указе от 8 июня прописана и отмена ограничений на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров, располагающихся внутри помещений.

10 июня в столице были отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. С 16 июня заработали музеи, библиотеки, выставочные залы, зоопарки, веранды кафе и ресторанов. Тогда же Собянин заявил, что все введенные из-за коронавируса ограничения в Москве будут отменены примерно через два месяца. В столице по-прежнему действует масочный режим, а все открывшиеся учреждения обязаны соответствовать новым санитарным требованиям.

В других регионах России также происходит послабление карантинных мер. Чаще всего первыми открываются небольшие магазины с одеждой и обувью, музеи и библиотеки, салоны красоты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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