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В НАТО заявили о единстве против России в Ливии

В НАТО заявили о единстве против России в ЛивииЙенс СтолтенбергФото: Sean Gallup / Getty Images

Несмотря на разногласия по поводу Ливии между странами НАТО, они демонстрируют единство в том, что Россия не должна участвовать в ливийском конфликте. Об этом заявил на выступлении в «Германском фонде Маршалла» в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страны блока по-разному видят ситуацию, однако все они «согласны в том, что присутствие России в Ливии играет дестабилизирующую роль».

Ранее 23 июня МИД России в очередной раз выступил с опровержением заявлений о российских наемниках группы «Вагнера» в Ливии: директор департамента международных организаций Петр Ильичев заявил, что списки предполагаемых бойцов ЧВК — подложные. По его словам, имена скопированы из украинской базы «Миротворец», а их обладатели не выезжали из России.

17 июня Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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