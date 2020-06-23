В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты

Влада Некрасова

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, при расчете учитывался ряд показателей, в том числе номинальная среднемесячная зарплата на одного работника. В 2019 году ее размер составлял 47 867 рублей, в 2020-м — 47 531 рубль, в 2021-м она увеличится до 51 066 рублей, в 2022-м — до 54 131 рубля, в 2023-м — до 57 675 рублей.