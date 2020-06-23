В России задумали построить еще больше нефтехранилищ

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения. Об этом рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин, пишет издание «Нефтегазовая вертикаль».

По его словам, главный вопрос проекта — его востребованность на рынке, ведь иначе создан будет «очередной памятник промышленной архитектуры». В настоящее время вопрос обсуждается с компаниями отрасли.

Сорокин указал, что наиболее выгодным ему представляется государственно-частное партнерство, в том числе с привлечением международных инвесторов, при координации со стороны государства. Это создаст дополнительные условия для использования хранилищ и позволит вести торги на основе российских маркерных сортов.

В свою очередь глава Российского газового общества Павел Завальный отметил, что имеющиеся мощности хранилищ достаточны для операционной деятельности, но их не хватит в случае глубокого кризиса. Он подчеркнул, что колебания спроса заставляют Россию резко сокращать добычу, хотя страна могла бы просто увеличивать запасы, если бы сырье было, где хранить.

В соответствии с соглашением ОПЕК+, вступившим в силу в мае, Россия обязалась сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня 11 миллионов баррелей. Предполагалось, что такое ограничение продлится только до июля, но в июне участники сделки решили продлить квоты в таком виде еще на месяц.

Эксперты не исключали, что если нефть будет негде хранить, российские компании начнут сжигать ее, поскольку ограничение добычи в ряде случаев приведет к потере скважины.