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В сети обсуждают, как в Голливуде из 15-летней Меган Фокс делали секс-диву. Актриса ответила фанатам

В сети обсуждают, как в Голливуде из 15-летней Меган Фокс делали секс-диву. Актриса ответила фанатам

Во время карантина у многих появилось больше свободного времени. Некоторые пользователи сети потратили его на то, чтобы покопаться в архивах интернета и пересмотреть старые ролики.

Так, на днях вирусным стало видео с интервью Меган Фокс, которое актриса дала еще в 2009 году. Будучи гостьей шоу Джимми Киммела, она рассказала о своем опыте съемок у Майкла Бэя в эпизоде фильма "Плохие парни 2", когда ей было всего 15 лет.


Майкл Бэй и Меган Фокс

Меня выбрали на съемки сцены в клубе, я была одета в звездно-полосатое бикини, красную ковбойскую шляпу и на мне были шестидюймовые каблуки. Майкл одобрил это, но ребята из команды сказали ему: "Ей только 15, мы не может посадить ее за барную стойку и дать ей бокал в руки". Тогда он решил эту проблему, включив в меня в сцену, где я танцевала под водопадом. Мне было 15, я была в десятом классе. Но это пример того, как работает мозг Майкла Бэя,

— рассказала тогда Меган.


Меган Фокс и Джимми Киммел

Да, это пример того, как работает мозг каждого из нас. Но у некоторых из нас есть порядочность подавлять эти мысли и делать вид, что их не существует,

— со смехом прокомментировал откровение актрисы ведущий Джимми Киммел.


Тогда его реакция, похоже, никого не возмутила, и зрители в зале посмеялись над "шуткой", а вот теперь ролик вызвал бурю негодования в сети. Пользователи отметили, как неуютно актрисе после фразы Киммела, а также обвинили голливудских режиссеров в том, что они постоянно использовали сексуальность Меган, а потом разрушили ее карьеру, объявив плохой актрисой.


"Меган Фокс рассказывает, как Майкл Бэй делал из нее секс-диву в 15 лет. Толпа смеется, а Киммел шутит. Девочки-подростки, преследуемые взрослыми мужчинами, никогда не воспринимались всерьез, да и сейчас не воспринимаются".


"О чем они вообще думали, приглашая 15-летнюю на роль тусовщицы в бикини?".
"Нужно больше шоу с женщинами-ведущими. Я уверена, этот разговор был бы иным, если бы ведущей была женщина".

В сети также можно найти информацию, что с недостойным отношением к себе Фокс столкнулась и на кастинге фильма "Трансформеры" (режиссером картины также был Майкл Бэй, а продюсером — Стивен Спилберг).

Сегодня поклонники актрисы призывают к бойкоту этих двух влиятельных персон голливудской киноиндустрии, а также требуют привлечь их к ответу за несправедливое отношение к Фокс и уничтожение ее карьеры. Напомним, что актриса была уволена со съемок третьего фильма франшизы, после того как сравнила режиссера Майкла Бэя с Адольфом Гитлером. Сам же режиссер потом заявил, что инициатором увольнения был Стивен Спилберг.


Меган Фокс в фильме "Трансформеры"

Обсуждения поклонников в интернете, похоже, попались на глаза и самой Фокс. 34-летняя актриса написала обращение к своим фанатам, поблагодарив их за поддержку, но призвав не выносить никому приговоров.

Я знаю, что в сети разгорелась дискуссия вокруг моего опыта в Голливуде и последующего неправильного использования этой информации прессой и обществом в целом. Хотя я очень ценю вашу поддержку, я чувствую, что надо уточнить некоторые детали, поскольку они были утеряны при пересказе событий. Мне было около 15 или 16 лет, когда я снималась в "Плохих парнях 2", и есть несколько интервью, где я поделилась историей, как меня выбрали для сцены. Однако важно отметить, что, когда я проходила прослушивание в фильм "Трансформеры", мне было 19 или 20 лет. Я сделала свою работу, притворяясь, что знаю, как обращаться с гаечным ключом, стоя у "Феррари". Это было на парковке студии Platinum Dunes, там было несколько других членов команды и сотрудников, и мне ни разу не предлагали раздеться или что-то в этом роде. Я уже не была несовершеннолетней, и меня не заставляли мыть машину. Какие бы мнения ни складывались вокруг этих эпизодов, мне бы хотелось, чтобы они базировались на фактах. Пожалуйста, услышьте меня, когда я благодарю вас за вашу поддержку. Но эти конкретные случаи были несущественными в долгом и трудном пути, в ходе которого я пережила некоторые действительно мучительные моменты в этой безжалостной женоненавистнической индустрии. Есть много имен, которые заслуживают того, чтобы их бойкотировали прямо сейчас, но они хранятся в глубине моего сердца. Когда дело доходит до моего непосредственного опыта с Майклом и Стивеном, то я никогда не сталкивалась с чем-то с их стороны, что можно было бы назвать сексуальным домогательством или оскорблением,

— написала Меган у себя в инстаграме.

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По материалам: spletnik.ru

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