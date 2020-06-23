В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»

Лидия Мартынова

В Смоленской области к началу нового учебного года будет открыто 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 26 муниципальных образованиях, сообщает сетевое издание Smolnarod.ru со ссылкой на департамент Смоленской области по образованию и науке.

Они создаются в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе школ региона.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.