В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования

Анастасия Иванова

Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования в Москве обратилась к ЦИК РФ с просьбой ограничить информирование и агитацию на участках для голосования, сообщил координатор группы Игорь Борисов.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.