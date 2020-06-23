Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования

В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования

В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования в Москве обратилась к ЦИК РФ с просьбой ограничить информирование и агитацию на участках для голосования, сообщил координатор группы Игорь Борисов.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 23 июня 2020 года
Лунный день сегодня 23 июня 2020 года
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Враньё и цензурирование: Как Британия пишет свою лживую историю — СМИ
Враньё и цензурирование: Как Британия пишет свою лживую историю — СМИ
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских школьников
К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян
Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к
США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию
США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса

Еще по теме

Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам
Электронное голосование по поправкам пройдет в двух регионах