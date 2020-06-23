В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Анастасия Иванова

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила проведение ВНО, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба ведомства.Во время ВНО:допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям Главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора)Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и т.п.);будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией) действовать сопровождение медиков и Национальной полиции;будут привлечены инструкторы не из групп риска.Все 1714 пунктов проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ (аналог ВНО для поступления в магистратуру в ВУЗах) будут обеспечены необходимыми средствами защиты."Мы благодарны партнерам за помощь в обеспечении пунктов проведения ВНО средствами защиты участников тестирования, инструкторов и медиков", – сообщила Мандзий.В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, в ЕВИ/ЕФВВ составят 101 283 человека. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.