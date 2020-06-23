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В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля

В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила проведение ВНО, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба ведомства.

Во время ВНО:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям Главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора)

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и т.п.);

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией) действовать сопровождение медиков и Национальной полиции;

будут привлечены инструкторы не из групп риска.
Все 1714 пунктов проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ (аналог ВНО для поступления в магистратуру в ВУЗах) будут обеспечены необходимыми средствами защиты.

"Мы благодарны партнерам за помощь в обеспечении пунктов проведения ВНО средствами защиты участников тестирования, инструкторов и медиков", – сообщила Мандзий.

В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, в ЕВИ/ЕФВВ составят 101 283 человека. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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