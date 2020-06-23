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В Украине проведут массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта

В Украине проведут массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта
В правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта на неделе с 22 по 28 июня.

Об этом заявил министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов.

"Считаю, что необходимы массовые проверки, по меньшей мере 10 тыс. проверок Госпродпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал Чернышов на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 июня.
Он пояснил, что "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

Чернышов напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных на Covid-19.

"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля", - сказал он

По результатам заседания Комиссии Укртрансбезопасность, Госпродпотребслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мер; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля над соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Кроме того, будет поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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