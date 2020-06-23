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В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС

В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС
Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Об этом сообщается на сайте СБУ в понедельник, 22 июня.

Указано, что в книгу вошли 229 документов, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта Укрытие (Саркофаг) ​​после катастрофы.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве Саркофага", – рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

"Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", – подчеркнул он.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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