В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС

Алексей Вольцев

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Об этом сообщается на сайте СБУ в понедельник, 22 июня.Указано, что в книгу вошли 229 документов, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта Укрытие (Саркофаг) ​​после катастрофы."Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве Саркофага", – рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты."Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", – подчеркнул он.