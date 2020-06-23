В Великобритании готовится крупнейшее генетическое исследование синдрома хронической усталости

Вадим Карасев

В Великобритании планируют провести самое обширное исследование по выявлению генетической предрасположенности к синдрому хронической усталости. Совет медицинских исследований и Национальный институт исследований в области здравоохранения должны выделить на это 3,2 миллиона фунтов стерлингов. Ученые намерены собрать образцы ДНК двадцати тысяч человек, страдающих синдромом.

Синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит, проявляется в виде чувства сильной усталости, которое не проходит даже после длительного отдыха и сна. Среди других симптомов — головная боль, бессонница, проблемы с концентрацией внимания, чувствительность к свету и шуму. Причины болезни до сих пор неизвестны. Ряд исследователей полагает, что триггерами синдрома хронической усталости могут служить вирусы. Эффективного лечения синдрома не существует.

В Великобритании насчитывается не менее 250 тысяч пациентов с таким диагнозом, причем у четверти из них болезнь проявляется настолько тяжело, что они не могут покидать дом, а некоторые даже прикованы к постели. Экономический ущерб от синдрома хронической усталости оценивают в миллиарды фунтов стерлингов.

Исследование получило название DecodeME, руководит им профессор Крис Понтинг (Chris Ponting) из отделения генетики человека Эдинбургского университета. Образцы ДНК пациентов будут сравниваться с аналогичным количеством контрольных образцов людей, не подверженных синдрому, которые могут быть получены из Биобанка Великобритании. Пациенты в возрасте 16 лет и старше могут добровольно принять участие из дома, зарегистрировавшись на веб-сайте. Когда исследование начнется, им отправят по почте набор для сбора образцов слюны.

Ученые надеются, что исследование позволит выявить различия в ДНК человека, которые влияют на риск развития CFS, и тем самым поможет в разработке диагностических тестов и целевых методов лечения, а возможно, поможет и выявить основные причины болезни.