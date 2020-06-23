Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Великобритании готовится крупнейшее генетическое исследование синдрома хронической усталости

В Великобритании готовится крупнейшее генетическое исследование синдрома хронической усталости

В Великобритании планируют провести самое обширное исследование по выявлению генетической предрасположенности к синдрому хронической усталости. Совет медицинских исследований и Национальный институт исследований в области здравоохранения должны выделить на это 3,2 миллиона фунтов стерлингов. Ученые намерены собрать образцы ДНК двадцати тысяч человек, страдающих синдромом.

Синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит, проявляется в виде чувства сильной усталости, которое не проходит даже после длительного отдыха и сна. Среди других симптомов — головная боль, бессонница, проблемы с концентрацией внимания, чувствительность к свету и шуму. Причины болезни до сих пор неизвестны. Ряд исследователей полагает, что триггерами синдрома хронической усталости могут служить вирусы. Эффективного лечения синдрома не существует.

В Великобритании насчитывается не менее 250 тысяч пациентов с таким диагнозом, причем у четверти из них болезнь проявляется настолько тяжело, что они не могут покидать дом, а некоторые даже прикованы к постели. Экономический ущерб от синдрома хронической усталости оценивают в миллиарды фунтов стерлингов.

Исследование получило название DecodeME, руководит им профессор Крис Понтинг (Chris Ponting) из отделения генетики человека Эдинбургского университета. Образцы ДНК пациентов будут сравниваться с аналогичным количеством контрольных образцов людей, не подверженных синдрому, которые могут быть получены из Биобанка Великобритании. Пациенты в возрасте 16 лет и старше могут добровольно принять участие из дома, зарегистрировавшись на веб-сайте. Когда исследование начнется, им отправят по почте набор для сбора образцов слюны.

Ученые надеются, что исследование позволит выявить различия в ДНК человека, которые влияют на риск развития CFS, и тем самым поможет в разработке диагностических тестов и целевых методов лечения, а возможно, поможет и выявить основные причины болезни.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
В Великобритании готовится крупнейшее генетическое исследование синдрома хронической усталости
В Великобритании готовится крупнейшее генетическое исследование
Россия назвала «разборками» книгу Болтона о Трампе
Россия назвала «разборками» книгу Болтона о Трампе
Состоялся четвертый выпуск университетских классов при УлГПУ имени И.Н. Ульянова
Состоялся четвертый выпуск университетских классов при УлГПУ имени
Две новые школы в Пензе готовятся к открытию в новом учебном году
Две новые школы в Пензе готовятся к открытию в новом учебном году
Учеба без игр и перемен: школы Сингапура возобновили работу
Учеба без игр и перемен: школы Сингапура возобновили работу
Эковолонтеры проведут экскурсии и практические занятия для школьников и их родителей
Эковолонтеры проведут экскурсии и практические занятия для школьников
Детские летние лагеря уже начали работу в шести субъектах РФ – Грибов
Детские летние лагеря уже начали работу в шести субъектах РФ – Грибов
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
Охлобыстин рассказал о пьющем окружении Ефремова и последней беседе с артистом
Охлобыстин рассказал о пьющем окружении Ефремова и последней беседе с
Порча на одиночество: чем опасны фото бывших и как от них избавиться
Порча на одиночество: чем опасны фото бывших и как от них избавиться

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Еще по теме

Синдром хронической усталости напоминает спячку животных
Ученые выяснили почему многие люди страдают от синдрома хронической усталости
Физиологи назвали 3 главные причины хронической усталости
Неврологи пролили свет на загадочный синдром хронической усталости