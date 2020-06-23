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В ВОЗ оценили эффективность «прорывного» лекарства от коронавируса

В ВОЗ оценили эффективность «прорывного» лекарства от коронавирусаТедрос Аданом Гебрейесус Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Производство противовоспалительного препарата дексаметазон, который во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали прорывом в лечении коронавируса, необходимо увеличить, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит РИА Новости.

Гебрейесус отметил, что лекарство продемонстрировало свою эффективность. «Хотя данные еще предварительные, недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования», — сказал он.

Гендиректор организации также отметил необходимость распределить препарат по всему миру «с фокусом на те места, где он больше всего нужен».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о научном прорыве в лечении COVID-19 благодаря дексаметазону. Он сослался на клинические испытания ученых из Оксфорда. Согласно их выводам, медикамент снижает риск смерти инфицированных, которые подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на кислородном лечении.

Однако позже директор института пульмонологии при больнице Ассута Даниэль Старобин заявил о том, что дексаметазон может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм коронавируса или профилактике заболевания.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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