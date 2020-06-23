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Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в гомофобии и антисемитизме

Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в гомофобии и антисемитизме

Не так давно 48-летняя Вайнона Райдер публично защищала своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа в его судебном разбирательстве с Эмбер Херд, а теперь пресса обсуждает случай, когда сама Вайнона пострадала от слов другой звезды. В интервью The Times Райдер вновь вспомнила свой неприятный разговор с актером Мелом Гибсоном, случившийся несколько лет назад.

По словам актрисы, Гибсон подошел к ней и ее приятелю-гею на одной из многолюдных вечеринок. Беседуя с ними Мел решил пошутить о сексуальной ориентации собеседника.О, подожди, я заболею СПИДом? — вспомнила Райдер слова Гибсона.


Вайнона Райдер

Ей самой в тот вечер досталось от актера.

Потом речь зашла о евреях, и он обратился ко мне: "Ты ведь не шельма, верно?" — добавила актриса, вспомнив коллегу.


Мел Гибсон

В беседе с The Times Вайнона призналась, что сталкивалась с антисемитизмом и в работе.

Бывают случаи, когда люди говорят мне: "Постой, ты еврейка? Но ты такая красивая". Давным-давно я работала над экранизацией одной пьесы, и руководитель киностудии, который сам был евреем, сказал мне, что у меня слишком ярко выраженная еврейская внешность, чтобы играть героиню голубых кровей, — сказала актриса.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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