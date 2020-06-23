Вирусы, неизвестные науке, обнаружены в тающих ледниках Тибета

Вадим Карасев

Ученые из Китая, России, Италии и США после исследования ледяного слоя Тибета нашли новые вирусы неизвестные до этого науке. С гор Кунлун, что на Тибетском нагорье, были взяты образцы керна еще в 2015 году, исследования заняли довольно большой промежуток времени.

Специалисты отметили, что много времени понадобилось на то, чтобы очистить образцы от загрязненного слоя. Только после этого можно было приступать к работе. Керн поместил в себе 33 вируса, 28 из которых новые и неизученные.

Авторы исследования опасаются, что из-за глобального потепления могут освободиться опасные вирусы и бактерии, которые нанесут вред природе и человечеству.

Исследователи не первый раз находят вирусы в ледниках, и уже доказано, что при высоких температурах они активизируются, пишут АктуальныеНовости.

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