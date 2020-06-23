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Vladey готовит свой главный аукцион сезона

Vladey готовит свой главный аукцион сезона
. Основные торги VLADEY, которые проводятся два раза в год, пройдут 27 июня, сообщает пресс-служба организатора.

Накануне серия из десяти аукционов "Все по 100 не карантине" показала возросший интерес коллекционеров к современному российскому искусству. Общий объем проданных лотов за два с половиной месяца составил более 80 миллионов рублей.

Один из топ-лотов предстоящего аукциона — картина Михаила Шварцмана "Серафим" 1972 года, выполненная в иконописной технике.


ссылке.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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