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Владимир Путин обратился к россиянам

Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.

Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. По его словам, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и что человеческая жизнь — это главное.

"Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", — сказал он.

Также глава государства напомнил, что все принятые меры по борьбе с распространением COVID-19 были обоснованы: именно они позволили спасти десятки тысяч жизней, а гибкая модель реагирования на коронавирус — федеральные ограничения и дополнительные полномочия регионам — себя оправдала.

# Политика
По материалам: ria.ru

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