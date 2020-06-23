Власти регионов решат, рядом с какими больницами можно будет продавать алкоголь

Лидия Мартынова

Регионам предложили дать право определять виды медицинской деятельности, которые не препятствует продаже алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих территориях. Уведомление о подготовке Минпромторгом такого законопроекта опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что региональные власти будут самостоятельно принимать эти решения «с учетом конкретных особенностей региона, его социально-экономического развития, уровня развития торговли и общественного питания, в том числе с учетом обеспеченности населения площадью торговых объектов».

Как указывается в пояснении, на уровне правительства нет возможности определять виды клиник, рядом с которыми можно торговать алкоголем, учитывая особенности каждого региона.

Действующим законодательством предусмотрен запрет на розничную продажу алкоголя в детских, медицинских, образовательных организациях, на спортивных объектах и на прилегающих к ним территориях. Размеры прилегающих территорий органы местного самоуправления определяют самостоятельно. Правительство устанавливает только порядок определения территорий, прилегающих к объектам, где нельзя продавать алкоголь.

В феврале Минпромторг разработал проект постановления, которым предлагается ввести единые правила для определения границ территорий, на которых нельзя продавать алкоголь. Документом предлагается утвердить правила определения регионами мест, в которых не допускается розничная продажа спиртного, и правила определения муниципалитетами границ территорий, где нельзя торговать алкоголем. Отмечалось, что излишние ограничения негативно сказываются ‎на легальной розничной торговле.

Законопроект разрабатывается во исполнение поручения вице-премьера Татьяны Голиковой от 27 февраля этого года. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Планируемый срок вступления документа в силу — август 2020 года.

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