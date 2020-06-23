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Во сколько обойдется отдых в санаториях Кавминвод этим летом

Во сколько обойдется отдых в санаториях Кавминвод этим летом

Туроператоры оценили динамику восстановления спроса на курорты Кавказских Минеральных вод и рассказали о стоимости отдыха в здравницах региона. С какой загрузкой работают санатории КМВ и ждать ли повышения цен, читайте в нашем материале.


В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ РАБОТАЛО 22% ЗДРАВНИЦ

Санаториям региона КМВ, который включает в себя Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск, разрешено возобновить работу с 1 июня. По информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, из 124 санаторно-курортных учреждений региона восстановили деятельность 28 санаториев, 34 санатория планируют открыться с 22 июня по 15 июля, 62 санатория – лишь после полного снятия ограничений.

По информации ТАСС, до начала июля в санаториях забронировано более 1 000 путевок.  Как сообщал ранее «Вестник АТОР», в крае надеются, что здравницы могут выйти на максимальную загрузку в сентябре. В июне здравницы работают со средней загрузкой в 20-30%.

В Ставропольском крае до 1 июля действует карантин и связанные с ним ограничения. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, санатории могут принимать отдыхающих только при наличии двух справок – об отсутствии коронавируса и об эпидокружении. Также санаториям будет нужна и санаторно-курортная карта.  


ЗАЯВКИ ЕСТЬ С ЗАЕЗДАМИ ПОСЛЕ 15 ИЮЛЯ

По оценкам туроператоров, спрос на санаторный отдых в КМВ восстанавливается медленно. Основных причин - две: в регионе пока заработала лишь пятая часть всех здравниц, а необходимость получать справки и нести за них дополнительные расходы отпугивает туристов.

По наблюдениям участников рынка, заявок на заезды в июне крайне мало. Как сообщили представители туроператора ICS Travel Group, в основном идут переносы ранее подтвержденных и не состоявшихся туров. «На заезды в июне пока нет запросов», - сообщили в компании. 

Эксперты туроператора «Мультитур» добавляют, что на спрос влияет и запрет на подселение. «Вариант с подселением всегда был востребован на курортах КМВ, так как он позволял удешевить отдых. К тому же многим отдыхающим интереснее проживать в номере с соседом», - подчеркивают в «Мультитур».

Как уточняет директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, рост бронирований уже заметен на заезды с 15 июля, и дальше спрос должен войти в сезонный тренд. «В августе-октябре обычно отмечается плотная загрузка во многих санаториях, поскольку этот период является высоким сезоном для КМВ», - говорит эксперт.

По информации специалистов TUI Россия, большая часть бронирований приходится на более дальние даты (июль-август).  «Самые ранние заезды приходятся на июль, наибольшее количество броней - на август и сентябрь», - сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

С такой оценкой спроса согласны и в Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ): по наблюдениям специалистов, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации, спрос восстановится к августу, и эта динамика сохранится в осеннем периоде.


САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ В КМВ НЕ ПОДОРОЖАЛ

По информации туроператоров, повышения цен на отдых в здравницах КМВ не произошло. Как поясняет Алена Громова, ценовая политика санаториев была сформирована еще в начале сезона на весь 2020 г.  «На данный момент цены остались на том же уровне, за исключением 3-4 санаториев», - говорит директор по внутреннему рынку Coral Travel. О ценовом «статус-кво» сообщили и представители туроператора «Дельфин». По их данным, стоимость отдыха повысил только санаторий «Заря» (Кисловодск).

При этом здравницы не готовы массово давать СПО. Как говорит г-жа Громова, акции на июль предложены только единичными объектами. Например, санаторий Русь 4* (Ессентуки) снизил цены на июль на 10%.

 «Объекты КМВ не поднимают цены на отдых. Нас ждет сезон со стабильными, «вкусными» ценами и без СПО», - резюмировали ситуацию с ценами на санаторный отдых эксперты туроператора «Интурист». По их информации, сегодня в топе спроса на сезон-2020 лидируют здравницы Кисловодска. Всего в ассортименте «Интуриста» уже представлено 47 объектов размещения, в ближайшие дни предложение увеличится до 60 объектов.


СКОЛЬКО СТОИТ НЕДЕЛЯ ОТДЫХА В КМВ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

Туроператоры рассказали, какие ценовые предложения с заездами в первой половине июля есть в продаже.

Coral Travel: средняя цена отдыха в санатории 3* - 28 000 р./чел за 7 дней, в санатории 4* - от 32 500  р./чел за 7 дней с лечением и от 27 000 руб./чел. по оздоровительной путевке. По данным туроператора, многие санатории подготовили специальные программы: «Поддержи иммунитет», «Кладовая жизненных сил». Стоимость таких предложений - от 40 000 - 43 500 р./чел на 10 дней.

TUI Россия: средняя стоимость санаторного отдыха при заезде с 1 июля – от 33 000 р. на одного при двухместном размещении.

«Интурист»: средняя стоимость размещения составляет 2500 р.в сутки на человека.

«Мультитур»: среднее ценовое предложение на 14 ночей обойдется в 75 600 р. за номер с 3-х разовым питанием и лечением (сан. Анджиевского, Ессентуки, со 02.07).

«Дельфин»: стоимость размещения от 3000 р./чел в сутки при двухместном стандартном размещении с полным пансионом и лечением.

ICS Travel Group: средняя стоимость отдыха - около 40 000 р. на двоих без лечения с авиаперелетом на 7 ночей.

ANEX Tour: недельное проживание с лечением и полным пансионом обойдется от 20 тысяч р. без перелета.

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По материалам: atorus.ru

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