Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
"Депутатские обращения, запросы, которые каждый депутат имеет право во исполнение своих полномочий отправлять в то или иное ведомство. Для того, чтобы это было известно и избирателям, и, собственно, адресатам, потому что бывают случаи, когда теряются такие документы, а с другой стороны, чтобы не было коррупционной составляющей, предлагается данные обращения публиковать в электронной базе Государственной думы", - сказал Володин.
В начале этого года руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил публиковать запросы, направляемые парламентариям в различные инстанции. Он говорил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой.