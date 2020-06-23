Все запросы депутатов Госдумы станут публичными

Влада Некрасова

Все запросы депутатов Государственной думы будут публиковаться в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы в понедельник.

"Депутатские обращения, запросы, которые каждый депутат имеет право во исполнение своих полномочий отправлять в то или иное ведомство. Для того, чтобы это было известно и избирателям, и, собственно, адресатам, потому что бывают случаи, когда теряются такие документы, а с другой стороны, чтобы не было коррупционной составляющей, предлагается данные обращения публиковать в электронной базе Государственной думы", - сказал Володин.

В начале этого года руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил публиковать запросы, направляемые парламентариям в различные инстанции. Он говорил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой.