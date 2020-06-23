Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября

Алексей Вольцев

Городская дума Нижнего Новгорода на заседании во вторник одобрила назначение выборов депутатов думы VII созыва на 13 сентября, сообщает пресс-служба гордумы.

Полномочия депутатов гордумы VI созыва заканчиваются в 2020 году. В соответствии с действующим законодательством, решение о назначении выборов в городскую думу следующего созыва должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

"Выборы депутатов городской думы VII созыва состоятся 13 сентября 2020 года. Бюджетом города предусмотрены расходы на проведение выборов депутатов представительного органа местного самоуправления Нижнего Новгорода в сумме 110,19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Городская дума Нижнего Новгорода VII созыва будет состоять из 35 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей. Срок полномочий депутатов городской думы Нижнего Новгорода составляет пять лет.