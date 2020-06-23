Выросло число погибших под завалами дома в Киеве

Анастасия Иванова

Под завалами жилой многоэтажки в Киеве, где случился взрыв, обнаружили пятого погибшего. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 21 июня стало известно о взрыве газа в многоэтажном доме в Киеве. В результате инцидента были разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека, трех достали из-под завалов. Затем в госслужбе по ЧС отметили, что четыре человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков подчеркнул, что полиция рассматривает две версии взрыва – газ или взрывное устройство.

"По состоянию на 3:30 (совпадает с московским временем – ред.) 23 июня подразделения Госслужбы по ЧС нашли тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения", – разъяснили в ведомстве.

радио Sputnik сообщало, что спасатели привели новые подробности о взрыве в жилом доме в Киеве.