Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала горе

Вадим Карасев

Фото: НТВ

Жительница Астраханской области Галина Морозова, которую подозревают в убийстве сына-подростка гантелей и сокрытии его тела в бетоне, четыре месяца пыталась запутать следствие, изображала горе и параллельно строила планы попасть в большую политику. Детали озвучили журналисты НТВ.

В марте женщина в образе убитой горем матери заявила о пропаже ребенка, сообщив, что он ушел в школу и не вернулся. Все это время полицейские и волонтеры ежедневно искали его, полагая, что мальчик может быть жив, отрабатывали разные версии и показания свидетелей. Морозова неоднократно сообщала, что видела сына около дома и опознавала на камерах наблюдения.

После обнаружения трупа волонтеры сначала не могли поверить в смерть школьника. «Когда прошла информация о том, что, возможно, найден, все равно у нас было такое ощущение, что может быть это ошибка», — сказал руководитель регионального поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Парамонов.

Пока шли поиски 56-летняя россиянка продолжала делать карьеру в политике и писала полные драматизма посты в соцсетях. В них она размышляла о судьбе сына, который якобы связался с дурной компанией и бродяжничал, и жаловалась на сердечные приступы, аритмию, бессонницу и невроз.

Телеканал отмечает, что, когда было найдено тело, Морозова проявила удивительное хладнокровие. На допросе в Следственном комитете она спокойно отвечала на вопросы следователя. Позже женщина созналась в содеянном, суд арестовал ее на два месяца. Правоохранительные органы рассматривают версию о возможных сообщниках, которые помогли ей спрятать труп.

По версии следствия, убийство произошло 5 марта. В тот день подросток не ночевал дома и вернулся рано утром, из-за чего произошла ссора с матерью. Та ударила его гантелью по голове, и он умер. Решив избавиться от тела, россиянка залила его бетоном под полом в доме его старшего брата. Гантели и мобильный телефон мальчика она выкинула в реку. 19 июня труп был найден.

Галина Морозова занималась общественной деятельностью в регионе, состояла в партии «Справедливая Россия». В 2016-м и 2017 годах она баллотировалась в депутаты региональной думы, в 2019-м — в губернаторы Астраханской области. Предлагала свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. В своих агитационных роликах делала акцент на том, что хорошая мать может быть достойным политиком.