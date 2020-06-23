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Зеленский пригрозил Ирану из-за невыполнения обещаний по самолету МАУ

Зеленский пригрозил Ирану из-за невыполнения обещаний по самолету МАУ
Президент Украины заявил, что Иран должен не только отдать черные ящики сбитого самолета МАУ, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратиться в международные суды.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Globe and Mail.

"Дело не только о том, что они (Иран) не отдали нам черные ящики. Дело также в их обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. Они должны сдержать свои обещания", – сказал глава государства.
Президент отметил, что Иран в своих действиях не может прикрываться пандемией короновируса, так как Украина ждет результатов от иранской стороны уже довольно долгое время.

"В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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