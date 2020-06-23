Зеленский призвал к пересмотру системы международных долгов

Влада Некрасова

Все страны мира должны пересмотреть приоритеты, обратив внимание на систему здравоохранения, которая оказалась уязвимой перед коронавирусом. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью изданию канадскому изданию Globe and Mail он заявил, что одним из главных итогов пандемии должен стать пересмотр системы международных долгов.

Если же она останется прежней, то, по его мнению, начнется глобальный экономический кризис. Перевод беседы размещен на сайте главы украинского государства.

«Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис», — заявил Зеленский.

По его мнению, необходимо также «прекратить все войны», а технологии и финансы перенаправить на медицинскую сферу и решение климатических проблем. При этом он констатировал, что что за полгода пандемии мир уже стал меняться в нужном направлении.

«Все страны обратили внимание на свою медицинскую реформу или медицинскую систему. Я думаю, что мы все поняли, что уязвимы, у нас у всех несовременная медицина. Мир не был готов к пандемии», — отметил президент.

Заинтересованность Киева в «пересмотре долговой нагрузки» очевидна — на прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что размер внешнего долга страны достиг суммы в размере более триллиона гривен (порядка 72,3 млрд долларов).

Однако вряд ли такая инициатива найдет поддержку у Международного валютного фонда, который практически взял под контроль экономическую и социальную политику Незалежной.

Ранее ИА Newstes сообщало, что согласно дальнейшим планам МВФ в отношении Украины, страну в ближайшее время ждет дальнейший рост тарифов ЖКХ, а также закрытие больниц и школ.