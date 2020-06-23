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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в МексикеИзображение: EMSC

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака. USGS отмечает, что очаг залегал на глубине 33 километра.

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.

В то же время Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что магнитуда составила 7,5, а очаг залегал на глубине 10 километров. Ближайшим к нему населенным пунктом является городок Санта-Мария-Хадани с населением примерно 6 тысяч человек, отмечает EMSC.

О разрушениях или пострадавших пока не сообщается. По данным РИА Новости, в столице — городе Мехико — толчки ощущались несильно. В то же время жителям эвакуированных зданий пока не позволяют в них вернуться.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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