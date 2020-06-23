Зодиакальные таланты детей: как определить способности ребенка по дате рождения

Вадим Карасев

Каждый человек обладает особым потенциалом, который нужно раскрывать еще в детстве. Астрологи расскажут вам о том, какими талантами может обладать тот или иной ребенок в зависимости от его даты рождения.

У каждого Знака Зодиака есть свои важные миссии. Мы появляемся на свет не случайно, поэтому не стоит переживать, если вдруг у вашего ребенка не обнаруживается никаких талантов. Порой для того, чтобы их раскрыть, нужно пережить что-то, обрести мотивацию или встретить важного человека.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Маленькие Овны — непоседы и постоянно рвутся в бой. Их таланты уходят в спортивное русло. Астрологи советуют развивать детей этого Знака физически. В таком случае у них не будет оставаться много сил на шалости — минус два зайца одновременно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Дети, рожденные в этот период, хотят быть самыми лучшими, поэтому их рвение можно направить в правильную сторону. Каких-то точных предписаний нет — это может быть как спорт, так и любая другая сфера. Важно, чтобы ребенку это нравилось, иначе развить талант не получится.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Дети, рожденные под этим Знаком, обладают невероятным талантом к перевоплощению. Они умеют притворяться и играть определенные роли. Астрологи советуют задуматься над тем, чтобы отдать их в театральный кружок. Еще их таланты поможет развить фотография, съемка видео.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков есть тяга к работе в команде, талант к раскрытию потенциала при общении. Это значит, что раскрыть ребенка лучше всего можно при помощи приобщения к семейным делам или командным видам спорта. Главная способность маленького Рака — умение находить общий язык с кем угодно.

Лев (23 июля — 23 августа)

По мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, Львы в малом возрасте являются прирожденными лидерами по Знаку Зодиака. Именно поэтому с самого детства их стоит учить тому, как правильно строить коммуникацию с окружающими. Раскрыть их таланты поможет общение со взрослыми, с детьми постарше. Они быстро набираются опыта и мудрости.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы — самые разносторонние дети. Никто заранее не сможет точно определить их таланты. Это можно сделать только методом проб и ошибок. Нужно позволять этим мальчикам и девочкам пробовать себя в чем-то разном и не критиковать за неудачи.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нельзя запрещать общаться с разными детьми — пусть то будут хулиганы или дети родителей, которые никому не нравятся. Стремясь отгородить Весов от общения, родители делают их замкнутыми, лишая самого главного таланта — заводить друзей везде и при любых обстоятельствах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы в детстве очень импульсивны. Им нужно занятие, которое поможет сфокусироваться и забыть обо всем на свете. Это может быть какое-то интересное творчество. У Скорпионов лежит душа к пению, игре на музыкальных инструментах, к рисованию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этим детям, как и взрослым Стрельцам, нужна свобода. Лучше не держать их дома и не привязывать к себе, не ограничивать. Контроль, конечно, иногда нужен и им, но не тотальный и всезапрещающий. Стать успешными в жизни Стрельцам помогут родители, готовые быть им друзьями, а не надзирателями.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Эти дети медлительны, поэтому заставлять их заниматься спортом точно не стоит. Их талант — это науки вроде математики, физики или химии. Чтобы их заинтересовать, нужно знакомиться вместе с азами подобных наук. Это очень умные дети, поэтому нужно их всячески поощрять за стремление к знаниям.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Дети, рожденные под Знаком Водолея, очень легко адаптируются к новым условиям и переносят трудности. Это и есть их главный талант, который сохраняется и во взрослой жизни. Чтобы он развивался, нужно учить их при помощи заключения сделок — «ты мне — я тебе».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — одни из самых способных детей. Их таланты универсальны и раскрываются по мере взросления. Самое главное — не критиковать их слишком сильно и всячески помогать им. У них мощная интуиция, поэтому если они хотят чего-то, значит, для них так действительно будет лучше.