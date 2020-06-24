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15 хороших советов, как стать плохим парнем

Ты,наверное, и сам не раз слышал о том, что быть хорошим парнем – не круто. Страхв глазах недоброжелателей, авторитет среди знакомых и ошеломительный успех упротивоположного пола – всем этим могут похвастаться лишь отпетые «плохиши». Напервый взгляд это может показаться чудовищной несправедливостью, но фактостается фактом. Если же ты, проанализировав ситуацию, внезапно пришел квыводу, что причина всех твоих жизненных неудач – правильность и покладистость,пора что-то менять. И становиться плохим парнем.
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По материалам: intrigue

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