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30 мемов, которые поймут только истинные бьютиголики

30 мемов, которые поймут только истинные бьютиголики

Мемы — действительно лучшая вещь в интернете, ведь они порой так точно выражают наши мысли. Работая в цифровом медиапространстве, мы ежедневно сталкиваемся с кучей причудливых и веселых гифок и картинок. Забавные бьюти-мемы служат еще одним напоминанием, что не стоит относиться к себе слишком серьезно, даже если стрелка вышла не такой ровной, как вы хотели, а цвет волос после домашнего окрашивания получился не как у звезды с обложки. Собрали 30 мемов для истинных любителей макияжа.


Что это? Шоколадное молоко? Горячий шоколад? Нет, это я мою свою бьютиблендер!


Сири, смой мой макияж, пожалуйста!


Социальная дистанция. День 48.


Занятия на карантине, в которые не входит самостоятельная стрижка волос.


Как заставить себя остаться дома еще на один месяц.


Я думала, 2020 год пройдет вот так vs как год на самом деле складывается.


Сделала макияж, чтобы посидеть дома.


Как только карантин закончится: я и мой мастер по маникюру.


Начальник: "Можешь оперативно подключиться по FaceTime?".Я: "Да, конечно".


Выход из карантина — он такой...


Когда он обнимает тебя, а ты ждешь, когда он поймет, что весь макияж остался на его футболке.


Это я думаю о том, как потратила все деньги, отложенные на подарки, на косметику...


Он: "Мы выезжаем в 18.00".Я в 18.30.


Я без консилера vs я с пятью слоями консилера под глазами.


Нет, мне не нужен праймер.


Когда ты видишь, как кто-то использует бьютиблендер, не смачивая его в воде.


Когда она сняла свои накладные ресницы.


Когда парни говорят, что им нравятся девушки без макияжа, вот что они имеют в виду.


Он: "Привет, я буду через 5 минут, ты готова?".Я:


Лицо моего бойфренда, когда мы в торговом центре, и он видит, как мы приближаемся к магазину косметики.


Мне стоит почистить свои кисти для макияжа или, может, все-таки купить новые...


Когда начинаешь смотреть мейкап-уроки на YouTube.


Я: "Обещаю, что потрачу не больше 50 долларов в этом магазине". Кассир: "С вас 215 долларов 95 центов".Я:


Что может быть хуже, чем разбитое сердце?Я:


Когда ты наконец-то купила полноразмерный продукт после использования пробников на протяжении 7 месяцев.


Когда на улице жара, но ты все равно пытаешься нанести слой тонального крема.


Это я купила новый хайлайтер.


Как я сплю, когда потратила все деньги на косметику.


Когда забыла сделать контуринг.


Как тебе твой кофе? Оттенок тональной основы NC45, пожалуйста.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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