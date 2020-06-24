Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит», — отметил адвокат. По его словам, актер пообещал, что больше никогда не будет пить спиртное и садиться за руль.

Пашаев заявил, что раньше у его клиента не было ни одного серьезного нарушения правил дорожного движения. Кроме того, Ефремова никогда не привлекали к административной ответственности. «Есть только штраф за парковку, потому что он не умеет ею пользоваться. Он даже скоростной режим никогда не нарушал», — добавил юрист.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.