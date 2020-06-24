Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым

Вадим Карасев

Кристина АсмусФото: @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус прокомментировала предположения своих поклонников о причинах развода с комиком Гариком Харламовым. Публикация доступна в ее Instagram-аккаунте.

«Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все-то вы знаете и все-то вы видите (…) Не буду отбирать у вас микрофон. Занимайтесь творчеством, комменты открыты», — написала Асмус.

Также она добавила, что ожидала такой реакции общественности.

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что развод Харламова и Асмус был розыгрышем. По его словам, на съемках шоу пара получила синхронное задание, посты артистов о разводе были написаны «с карточки».

Шоу с участием Харламова и Асмус выйдет в июле. «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — заключил ведущий.

Асмус написала о разводе с Харламовым 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Аналогичный пост появился на странице Харламова. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена подтвердил развод супругов. По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд.