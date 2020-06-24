Астропрогноз на июль 2020 года

Вадим Карасев

Первый месяц лета подошел к концу, так что теперь наступает время июля. Астрологи не могут выделить одну общую тенденцию, но отмечают, что для каждого из Знаков найдутся свои полезные советы.

Нет никакого сомнения в том, что самые сильные духом Знаки Зодиака как всегда будут у руля и смогут выкрутиться из неприятностей без потерь. Проблема в том, что быть сильным в июле получится далеко не у каждого, ведь это может быть динамичный и очень непредсказуемый месяц, несмотря на то, что звезды и планеты относительно спокойны.

Овен

Овнов в июле может ожидать упадок сил и желание как можно скорее закончить начатые ранее дела. Заговоры от лени и апатии помогут справиться со вспышками прокрастинации, а также набраться терпения и сил. Мир круто изменится для тех, кто сможет жить в прежнем динамичном ритме, не обращая внимания на неприятные мелочи вокруг себя.

В делах и на работе Овнов ждут новые преграды и испытания. В любви, наоборот, будет тишина и спокойствие, много нового и интересного. Это время, когда не нужно делать выбор заранее — можно преуспеть во всех сферах жизни и тратить на разные дела столько времени, сколько захочется. Главное — не забывать про обязанности, которых может стать больше уже в первых числах месяца.

Телец

Тельцов в первой декаде июля захлестнут мысли о том, как стать богаче. Это будет время творческого прогресса и появления уникальных идей. Не нужно никого слушать, если люди будут относиться к идеям скептически. Важно прислушиваться к своему сердцу и интуиции. Новые озарения могут оказаться полезными в достижении новых финансовых высот.

Чтобы больше зарабатывать, нужно избавиться от привычек бедных людей, блокирующих финансовые потоки. Что касается покупок, то они будут очень полезными, особенно с 14 числа. В любви астрологи советуют Тельцам расслабиться и плыть по течению, хотя если они захотят взять всё под свой контроль, ничего страшного не произойдет.

Близнецы

У людей данного Знака в июле будет много возможностей в любовной сфере. Одиноким Близнецам звезды помогут найти вторую половинку, так что стоит проявить активность не только в социальных сетях, но и в реальной жизни. Семейным Близнецам и тем, кто уже находится в отношениях, лучше не обижать любимого человека, почаще быть рядом.

Также вторая половина месяца идеально подойдет для отпуска. Найти путь к успеху и гармонии получится при очищении от обид и негатива. Начнется месяц с того, что звезды помогут этим людям правильно спланировать дела, разобраться с насущными проблемами. Ближе к середине июля астрологи советуют окунуться с головой в поиски новых источников дохода и увлечений.

Рак

Удача не обойдет стороной этих людей в делах, работе и бизнесе. У Раков наступает время, прекрасно подходящее для путешествий, релаксации, поисков себя. Можно взять отпуск или, при желании, продолжить трудиться в прежнем режиме: усталость и стресс будут Ракам нипочем. Месяц хорошо подходит для покупок и обучения.

В любовных делах больше повезет тем, кто в поисках. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют проверять совместимость с теми, кого Раки станут рассматривать в качестве второй половинки. Сделать это можно при помощи методики под названием «квадрат Пифагора». Всем, кто в отношениях, лучше дать любимому человеку больше свободы.

Лев

Львам стоит научиться распознавать знаки судьбы, чтобы скорректировать путь и обойти стороной проблемы. Звезды и планеты станут очень созидательными, так что Львам удастся проявить себя в самых разных делах и начинаниях почти с самого начала месяца.

Неудачным временем можно считать период с 14 по 20 июля. В эти несколько дней лучше как можно меньше перегружать себя работой и не испытывать стрессы. В противном случае появится риск срыва планов и появления проблем со здоровьем. Лучше обходить стороной людей, которые токсичны или используют в работе нечестные методы.

Дева

Девам астрологи не советуют общаться с представителями лживых Знаков Зодиака. Эти люди могут нарушить гармонию, помешать в реализации планов и достижении целей. Лучше общаться с проверенными людьми, которые точно не предадут, не станут добиваться своего хитростью, ложью и притворством.

Для Дев месяц будет крайне показательным, проявит то, что пока было скрыто. Девы смогут понять, кто из их окружения им друг, а кто враг. Еще астрологи отмечают улучшение памяти и внимательности, так что можно заняться самообразованием, получением новых знаний профессионального уровня.

Весы

У Весов начинается время энергетического всплеска. Астрологи считают, что июль будет очень богат на различные события и встречи. При появлении приятного человека, который покажется подходящей кандидатурой на роль второй половинки, стоит сначала проверять любовную совместимость. Не нужно бросаться с головой в омут любви.

Осторожность и осмотрительность не будут лишними и в делах. Дорогостоящие покупки в июле могут существенно поднять настроение или, наоборот, расстроить. Нужно быть внимательнее и осторожнее. То же касается работы и бизнеса. Лучше дважды проверять входящую информацию и не торопиться с принятием решений. С 20 числа полезной станет работа в команде.

Скорпион

У Скорпионов в июле первый блин будет комом: до 5-6 июля звезды и планеты находятся в диссонансе, поэтому лучше не проверять судьбу на прочность. Астрологи советуют начать месяц очень осторожно, без рисков и авантюр. Нужно задаться вопросом о том, почему притягиваются несчастья. В большинстве случаев в этом виноват негативный настрой.

Очень важно в июле в любовной сфере не ходить вокруг да около, полезно быть искренними и открытыми. Это произведет невероятно мощное впечатление на противоположный пол. В уже существующих отношениях появится возможность выйти на следующий уровень близости. Можно будет признаться в любви, предложить руку и сердце.

Стрелец

Это очень продуктивный и яркий месяц для Стрельцов. Звезды уже в первые дни помогут этим людям избавиться от негативных вирусных программ, настроить себя на нужную волну. Стрельцам удастся вырваться вперед в бизнесе, в работе и учебе. Это идеальное время для новых начинаний, стремлений и постановки новых глобальных целей.

Стрельцы также станут очень популярными у противоположного пола. Звезды повысят их харизму и обаяние, сделают их энергетику более мощной. Это поможет им преуспеть в любви и в делах, потому что влияние на окружающих усилится. Астрологи отмечают, что очень важно оставаться собой, не предавать свои убеждения.

Козерог

Козерогам звезды в первой декаде июля исполнят желания. Сильные обряды помогут серьезно повысить вероятность успеха, какой бы амбициозной ни была та или иная цель. Козероги смогут вырваться из лап бездействия и апатии, если сделают первый шаг, который сделать труднее всего. Нужно лишь предаться этому позитивному импульсу.

Не стоит уходить в другую крайность — трудоголизм. Это не самый лучший способ провести месяц лета. Важно идти вперед и трудиться, но не так, словно от этого зависит вся жизнь. Стоит научиться отдыхать, разделяя рабочее время и время для релаксации. Отличным отдыхом в июле будет общение с людьми. Длительное уединение — не лучший вариант.

Водолей

С 5 по 11 число у Водолеев ожидается очень негативный и опасный период. Избавиться от неприятностей поможет сильный ритуал на удачу. Также очень важно будет в эти дни не рисковать зря. Лучше воздержаться от покупок и рискованных мероприятий. Также астрологи советуют осторожно общаться с людьми, не провоцируя негатив.

Что касается остальных дней, то самыми позитивными будут 14 и 20 июля, а также последние пара-тройка дней месяца. В целом это время прекрасно подходит для планирования, покупок, знакомств, а также смены образа или жизненной обстановки. Пришло время задуматься о будущем, забыв о прошлых неудачах.

Рыбы

Финансовая сфера жизни для Рыб станет главной в июле. Для повышения доходов стоит воспользоваться семью правилами фэн-шуй для привлечения денег. Это будет идеальное время для крупных сделок, для дорогостоящих приобретений. Можно вкладывать средства в образование, а также делать дома ремонт, обновлять гардероб.

В любовной сфере Рыбам повезет меньше, но это не значит, что в любви появятся неурядицы. Наоборот, это будет время спокойствия и размеренности. Астрологи не рекомендуют людям этого Знака проводить много времени за выяснением, кто прав, а кто виноват. Лучше не зацикливаться на этом.