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Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожихФото: xenia_sobchak / Instagram

Немецкий автопроизводитель Audi расторг контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее высказываний о чернокожих в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сказали в компании, отметив, что немедленно отказываются от сотрудничества с Собчак.

Уточняется, что причиной послужили критические высказывания телеведущей о протестах движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). По данным агентства, Audi сотрудничал с Собчак около восьми лет.

Ранее в июне журналистка на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — говорилось в подписи к видео. В настоящее время пост удален со страницы.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Кроме того, активисты выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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