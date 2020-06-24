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Бегут от боевиков: в ОБСЕ заявили об увеличении потока людей на границе "квазиреспублик" с Россией

Бегут от боевиков: в ОБСЕ заявили об увеличении потока людей на границе "квазиреспублик" с Россией

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Постоянно блокируя работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с подконтрольной территорией Украины, боевики в то же время обеспечивают беспрепятственное пересечение блокпостов на границе оккупированных территорий Украины с Россией.

Речь идет о российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

Свои действия оккупационные администрации якобы объясняют «решением бороться против распространения COVID-19».

Наблюдения ОБСЕ показали, что в обеих пограничных пунктах количество входов и выходов в среднем выросло с 1217 до 1547 за день, если сравнивать с прошлой неделей.

Миссия также зафиксировала, что блокпосты вооруженных формирований возле Горловки, Кременца (неподконтрольный правительству) и Верхнешироковского до сих пор закрыты.

Напомним, более сотни людей на Донбассе «прорвали» блокаду боевиков в пункте пропуска «Новотроицкое».

Ранее «ФАКТЫ» писали о курьезном случае, который произошел на днях на Донбассе: боевик из так называемого 4-го батальона теробороны 1-го корпуса «ДНР» пытался пересечь КПВВ с полным пакетом документов, свидетельствующих о службе в рядах незаконных вооруженных формирований. Конечно же, украинские военные по достоинству оценили такой «подарок» и задержали террориста.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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