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Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых

Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
В Московском патриархате одобрили объявленное президентом РФ Владимиром Путиным повышение налогов на доход сверх пяти миллионов рублей в год, подчеркнув, что такая мера "нравственно оправданна".

До этого глава государства объявил, что с января 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает пять миллионов рублей. Путин уверен, что данная мера позволит привлечь в бюджет около 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать", – отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.


сообщало, что Алексей Кудрин оценил предложение президента РФ о снижении налогов в IT-сфере.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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