Болельщика «Бёрнли» уволили с работы за баннер «Жизни белых имеют значение»

Лидия Мартынова

Поклонник английского клуба «Бёрнли» Джейк Хеппл, заказавший самолёт с баннером «Жизни белых имеют значение» на матче против «Манчестер Сити», лишился работы. Об этом сообщают британские СМИ.Хеппл трудился в компании Paradigm Precision, которая производит продукцию для газотурбинных двигателей. Работодатель Джейка посчитал его выходку расисткой и отказался от дальнейшего сотрудничества.Хеппл разместил изображение баннера «Жизни белых имеют значение» на своей странице в Facebook. Он отказался приносить какие-либо извинения, так как не считает себя расистом.