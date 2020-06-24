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Болельщика «Бёрнли» уволили с работы за баннер «Жизни белых имеют значение»

Болельщика «Бёрнли» уволили с работы за баннер «Жизни белых имеют значение»
Поклонник английского клуба «Бёрнли» Джейк Хеппл, заказавший самолёт с баннером «Жизни белых имеют значение» на матче против «Манчестер Сити», лишился работы. Об этом сообщают британские СМИ.

Хеппл трудился в компании Paradigm Precision, которая производит продукцию для газотурбинных двигателей. Работодатель Джейка посчитал его выходку расисткой и отказался от дальнейшего сотрудничества.
Хеппл разместил изображение баннера «Жизни белых имеют значение» на своей странице в Facebook. Он отказался приносить какие-либо извинения, так как не считает себя расистом.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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