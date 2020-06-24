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Большой парад планет 4 июля 2020 года: грозит ли человечеству апокалипсис?

Большой парад планет 4 июля 2020 года: грозит ли человечеству апокалипсис?

4 июля произойдет большой парад планет, который большинство экспертов считает крайне опасным и очень редким явлением. Оно должно принести человечеству много проблем и неурядиц, о которых и расскажут подробнее астрологи.


2020 — високосный год, поэтому он априори считается опасным, что подтверждают множественные неурядицы и мировые проблемы. На долю человечества уже выпало множество неприятностей, но Вселенная не унимается. Теперь на подходе еще и парад планет. Но есть и хорошая новость — в следующем месяце все начнет меняться к лучшему.

Почему парад планет опасен

Выстраивание планет в ряд является довольно редким событием. Согласно наблюдениям астрологов, в такие периоды происходят большие и зачастую негативные перемены в мире, политические кризисы и экономические неполадки.

Грядущий парад планет будет большим, то есть полным. 4 июля по одну сторону от Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Все планеты будут находиться в довольно узком секторе неба, но Уран и Нептун расположатся чуть дальше остальных. Подобное явление, но с чуть большим углом разброса планет наблюдалось в не столь далеком 1982 году. В марте того года, через пару недель после парада планет, произошли военные перевороты в нескольких странах. Также в марте стало известно, что войны между Англией и Аргентиной уже не избежать. Во время этого конфликта Англия намеревалась использовать ядерное оружие, но корабль с ракетами был потоплен в Атлантическом океане.

Астрологи точно не могут ответить, почему во время многих парадов планет происходят глобальные проблемы, но существует предположение о том, что планеты, находясь по одну сторону от Солнца, вызывают мощнейший энергетический диссонанс. Когда же они разбросаны по Солнечной системе, они уравновешивают силы друг друга. 4 июля 2020 года диссонанс будет более мощным, чем когда-либо за последние несколько десятков лет.


Что нас ждет

4 июля и в течение пары недель после самого большого парада планет стоит ожидать больших неприятностей. Есть шанс, что беда обойдет стороной, но многие астрологи уже говорят о возможных неприятностях.

Во-первых, не стоит забывать о том, что до сих пор в мире бушует пандемия, которую многие связывают с малым парадом планет января этого года. Большой парад планет может стать отправной точкой к ухудшению положения. Возможно, болезнь даст о себе знать с новой силой, вирус мутирует или обнаружатся какие-то неутешительные факты.

Во-вторых, мировая экономика сейчас переживает трудные времена. Это значит, что, выстроившись в ряд, планеты могут спровоцировать экономический коллапс. На этом же фоне могут начаться войны, новые кризисы политического характера.

Третья причина переживать по поводу предстоящего астрологического события — природные катаклизмы. В такие периоды часто случаются землетрясения, ураганы, несчастные случаи. Предсказать многие из них не получится, но лучше быть наготове.

Советы астрологов на 4 июля


Многие предсказывают апокалипсис и какие-то ужасные проблемы, которые потрясут мир, но большинство экспертов все-таки уверены в том, что если все люди будут соблюдать правила и останутся благоразумными, удастся избежать коллапса. Главное — избавиться от негативных мыслей и эмоций. Сделать это можно будет посредством трех простых способов.

4 июля и в ближайшие недели после парада планет стоит быть осторожнее во всем. Помимо возможных глобальных проблем могут возникнуть и неурядицы личного характера. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не искать приключений и не рисковать. Не стоит совершать 4, 5 и 6 июля дорогостоящих приобретений.

По истечении пары дней после парада планет можно будет расслабиться, но все равно лучше не наживать себе новых врагов и недоброжелателей. Ближайший месяц стоит проявлять осмотрительность даже в самых очевидных делах и вопросах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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