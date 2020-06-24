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Болтон приготовился дать показания против Трампа

Болтон приготовился дать показания против ТрампаФото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что приготовился под присягой подтвердить свои слова о том, что президент Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.

По его словам, все, кто был на встрече Трампа и Цзиньпина, в ходе которой американский лидер попросил своего коллегу о помощи, готов дать показания под присягой. «Это мои воспоминания. Но гораздо важнее, как я думаю, это то, что помнит китайская сторона», — сказал Болтон.

Бывший советник президента заявил, что обсуждал этот вопрос с членами Совета национальной безопасности, юристом Белого дома и генпрокурором.

В мемуарах Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» содержится утверждение о том, что Трамп якобы попросил Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Указывается, что лидер США обратился с такой просьбой на саммите в Японии летом 2019 года. Как пишет Болтон, американский лидер поднял тему о предстоящих президентских выборах в США, ссылаясь на экономические возможности Китая.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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По материалам: lenta.ru

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