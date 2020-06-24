Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал по памяти

Алексей Вольцев

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил журналистам Fox News, что писал свою уже ставшую скандальной книгу о работе в Белом доме по памяти, так как все записи он уничтожил перед отставкой.

» Я не забирал с собой никаких записей после ухода из Белого дома… Я наделен достаточно хорошей памятью», — ответил Болтон на вопрос о том, как ему удалось написать книгу, не использовав записи.

Также экс-советник отметил, что решил написать книгу еще во время работы в администрации президента.

Как уже сообщало ИА Newstes, в книге «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» Болтон рассказывает об отношении Трампа к мировым лидерам, об его просьбах, связанных с переизбранием на пост, и другие подробности.

Власти США пытаются запретить выход книги в свет, мотивируя тем, что в ней содержатся секретные данные. Но СМИ уже опубликовали достаточное количество выдержек, которые вызвали скандал в Вашингтоне.