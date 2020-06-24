Бывшей базе Северного флота исполнился 121 год

Влада Некрасова

24 июня отмечает 121 год со дня основания город Полярный, который во время Великой Отечественной войны был главной базой Северного флота, сообщает в среду Nation News.

Полярный был основан на Кольском полуострове в 1899-ом, но до 1931 года назывался городом Александровск.

По словам председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, город был назван в честь русского императора Александра III. Со временем он потерял статус города и превратился в село. Но в 1931 году большевики вспомнили о том, с кем связано его название, и переименовали село в Полярное. В 1939 году он вновь стал городом, и с тех пор носит имя Полярный.

Историк напомнил, что до Первой мировой войны у России вообще не было своего флота на Севере: периодически туда приходил на дежурство один корабль с Балтики. Однако во время Первой мировой через Северный Ледовитый океан, Северное и Баренцево моря был проложен морской путь по доставке от союзников-англичан военных грузов. Для охраны конвоев потребовались корабли, которые и сформировали в 1915 году северную флотилию. Кстати, в её состав вошёл знаменитый крейсер «Варяг», поднятый японцами со дна моря и выкупленный Россией.

После двух революций и Гражданской войны Флотилия Северного Ледовитого океана прекратила свое существование: часть кораблей угнали в Англию белые интервенты, часть утопили. И в 1935 году в Полярном начали создавать Северный флот с нуля. Кроме военных кораблей там появилась морская пограничная охрана НКВД.

«Полярный был главной базой Северного флота. Именно в его порт приходили знаменитые полярные союзные конвои и военные корабли», — напомнил Стрельбицкий.

А после войны флот перебазировали сначала в Ваенгу (нынешний Североморск), а потом раскидали по всему побережью Заполярья.

Как ранее писала «Парламентская газета», 6 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации, который с 1 января 2021 года фактически наделяет Северный флот статусом военного округа.