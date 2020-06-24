Бывшей базе Северного флота исполнился 121 год
24 июня отмечает 121 год со дня основания город Полярный, который во время Великой Отечественной войны был главной базой Северного флота, сообщает в среду Nation News.
Полярный был основан на Кольском полуострове в 1899-ом, но до 1931 года назывался городом Александровск.
По словам председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, город был назван в честь русского императора Александра III. Со временем он потерял статус города и превратился в село. Но в 1931 году большевики вспомнили о том, с кем связано его название, и переименовали село в Полярное. В 1939 году он вновь стал городом, и с тех пор носит имя Полярный.
Историк напомнил, что до Первой мировой войны у России вообще не было своего флота на Севере: периодически туда приходил на дежурство один корабль с Балтики. Однако во время Первой мировой через Северный Ледовитый океан, Северное и Баренцево моря был проложен морской путь по доставке от союзников-англичан военных грузов. Для охраны конвоев потребовались корабли, которые и сформировали в 1915 году северную флотилию. Кстати, в её состав вошёл знаменитый крейсер «Варяг», поднятый японцами со дна моря и выкупленный Россией.
После двух революций и Гражданской войны Флотилия Северного Ледовитого океана прекратила свое существование: часть кораблей угнали в Англию белые интервенты, часть утопили. И в 1935 году в Полярном начали создавать Северный флот с нуля. Кроме военных кораблей там появилась морская пограничная охрана НКВД.
«Полярный был главной базой Северного флота. Именно в его порт приходили знаменитые полярные союзные конвои и военные корабли», — напомнил Стрельбицкий.
А после войны флот перебазировали сначала в Ваенгу (нынешний Североморск), а потом раскидали по всему побережью Заполярья.
Как ранее писала «Парламентская газета», 6 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации, который с 1 января 2021 года фактически наделяет Северный флот статусом военного округа.