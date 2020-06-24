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Царскому селу исполнилось 310 лет

Царскому селу исполнилось 310 лет

Ровно 310 лет назад, 24 июня 1710 года, основано знаменитое Царское село близ Санкт-Петербурга.

В этот день вместе с 43 приписанными к нему деревнями и угодьями Петр I  подарил его будущей жене Екатерине Алексеевне.

Более двух веков Царское Село оставалось резиденцией российских монархов и одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга.

Первый дворец — «каменные палаты о 16 светлицах» — был построен там в 1724 году Иоганном Браунштейном по повелению царицы Екатерины Алексеевны.

Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, располагавшиеся в непосредственной близости к Императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а впоследствии Служительскую (ныне Среднюю) и Малую улицы. В 1728 году владения перешли к цесаревне Елизавете Петровне. До ее восшествия на престол в 1741 году единственной значительной постройкой в Царском Селе была Знаменская церковь.

Императрица сделала его своей официальной резиденцией. С того времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов. Множество выдающихся архитекторов и художников, знаменитых резчиков по камню и дереву, лучших кузнецов и камнетесов трудились там над созданием дворцов и парков.

Итальянское барокко, античные и готические, египетские, китайские и древнерусские мотивы — все причудливо переплелось в этом удивительном городе, где творили архитекторы Растрелли, Камерон, Кваренги, Стасов, Менелас, Монигетти, Валериани, жили и работали Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Лермонтов, Тютчев, Гоголь, Гумилев, Ахматова, Репин.   

Навсегда связано с Царским Селом имя Александра Пушкина, которое сегодня носит этот город. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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