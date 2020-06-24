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Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
Темпы падения мировых цен на нефть ускорились примерно до 4,5% после выхода статистики минэнерго США о ее запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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