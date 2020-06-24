Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

Лидия Мартынова

Темпы падения мировых цен на нефть ускорились примерно до 4,5% после выхода статистики минэнерго США о ее запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.