Что лучше: почасовая или посуточная оплата гостиницы?

Роман Иванов

Приезжая в чужой город, не каждый путешественник нуждается в долговременной аренде гостиницы. Ситуации случаются разные: опоздал на поезд, до самолета еще несколько часов, а ожидание в аэропорту, особенно ночью, выматывает.

Именно в таких случаях лучший вариант – это гостиницы с почасовой оплатой https://hillshotel.ru/additionals/hourpay.php. Можно снять номер на несколько часов, чтобы просто провести время в комфортной обстановке.

Достоинства почасовой оплаты номера

У такого способа оплаты есть достаточно приятных преимуществ:

Экономия. Поскольку вам не приходится оплачивать целые сутки, можно существенно сэкономить на проживании. Обычно цена часа проживания довольно невысокая, а потому и все время обойдется достаточно дешево. Удобство. Арендовать номер в апарт-отеле на час гораздо удобнее, нежели снимать комнату на целые сутки, если требуется, например, просто дождаться рейса. Достаточно оплатить нужное количество часов – и можно заселяться. Доступность. Оплатить гостиницу на сутки в Москве может не каждый, кто отправляется в путешествие или рабочую поездку. А вот остановиться в гостинице на несколько часов позволит себе даже тот, кто отправляется в командировку с ограниченным бюджетом.

Почасовая или посуточная оплата гостиницы?

Выбор варианта оплаты проживания в отеле зависит от той ситуации, в которой вы оказались. Для тех, кто приехал в Москву на длительное время, конечно, гораздо лучше снимать гостиницу с оплатой посуточно. Важно заранее уточнить время, которое считается началом новых суток. Нередко отели считают отсчетным временем 12 часов дня. Поэтому и выселяться придется до обеда.

Почасовая оплата – это идеальный вариант, если требуется дождаться определенного времени, при этом провести время в комфорте и уютной атмосфере. Тем более большинство гостиниц, предлагающих почасовую оплату, действительно обеспечивают приятные условия для тех, кто выбирает такой вариант проживания. Будет удобно, если в гостинице есть общая кухня, где можно приготовить завтрак или ужин, или свой ресторан.

За несколько часов точно захочется перекусить, поэтому лучше выбирать гостиницы с возможностью нормально поесть.

HillsHotel предлагает комфортные условия проживания, вне зависимости от варианта оплаты (почасово, посуточно или долговременно), а также вкусные блюда от ресторана апарт-отеля. Гостиница расположена рядом со станцией метро, так что передвижение по городу будет простым и удобным.