Цветочный светильник для сада своими руками

Анастасия Иванова

Чтобы сделать очень красивое украшение вечернего сада, нам потребуется немного фантазии и терпения. А из материального: пластиковые бутыли и гирлянда. Гирлянду можно взять самую старую, с маленькими лампочками или купить дешевую безо всяких украшений.

Итак, бутылок должно быть столько же, сколько лампочек на гирлянде. Отрезаем горлышко по плечики. У нас в руках должна остаться часть бутылки с крышкой и частью до плеч.

Ту часть бутылки, которую мы оставили, разрезаем на широкие полосы, а затем из полос делаем лепесточки. Разгинаем — у нас получился цветок, с крышкой посередине. Вот только теперь крышку можно снять, все остальное время она нужна нам была для удобства работы.

Нам нужно покрасить все цветочки. Можно в одинаковый цвет, можно в разные. Главное, чтобы краска была достаточно стойкая. Роса, ветер и другие погодные условия будут пытаться смыть ее.





После того, как все лепесточки высохли, на каждую лампочку гирлянды нужно надеть цветок. Конечно, его нужно еще и закрепить. Я брала обычный пенопласт, и просто закрепляла провод в горлышках. Вы можете придумать свой способ, не нужно делать все на века, достаточно слегка закрепить.

Теперь осталось только развесить нашу гирлянду по беседке, по арке или по дереву. Вечером, когда вы будете включать гирлянду, вы получите не только украшение, но и дополнительное освещение. Атмосфера сада станет очень романтичной, так что, если хотите произвести впечатление, то этот вариант для вас.

Небольшое уточнение. Такие цветы, вернее гирлянду с такими цветами развешивать удобно только на ровные поверхности. Поэтому небольшой совет: если вы решили украсить корявое дерево, то вначале развешивайте гирлянду без цветков, а уж потом надевайте цветочки.

Не стоит брать для этой цели слишком большую гирлянду. Велика вероятность так запутаться, что идея с красивым освещением так и останется только идеей.

А вообще — не бойтесь пробовать что-то новое. Пусть какая-то поделка не получится именно такой, как вы думали, но следующая обязательно получится еще лучше. Поделки ручной работы всегда ценятся, даже не в плане цены, а в плане индивидуальности. К тому же, это, как правило, не требует слишком больших затрат.